Escócia. Marido de Nicola Sturgeon detido em investigação a finanças de partido

A polícia da Escócia anunciou, esta quarta-feira, a detenção de um homem de 58 anos no âmbito de uma investigação às finanças do Partido Nacional Escocês.

A polícia não identificou o homem detido enquanto suspeito mas, segundo a BBC, trata-se do marido da antiga líder escocesa Nicola Sturgeon, que se demitiu em Fevereiro do cargo de first minister da Escócia.

Segundo a emissora, Peter Murrell, de 58 anos, foi detido esta quarta-feira de manhã.

A investigação policial incide sobre uma quantia de mais de 600 mil libras (cerca de 685 mil euros) que foi angariada por partidários da independência da Escócia, que deveria ter sido gasta nessa campanha mas que não aparecia nas contas do partido.

O Partido Nacional Escocês não respondeu a um pedido de comentário.

A polícia disse que estava a fazer buscas “numa série de locais no âmbito da investigação”.