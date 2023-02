Primeira-ministra da Escócia vai pedir a demissão

A primeira-ministra escocesa e líder do Partido Nacional Escocês (SNP) vai apresentar esta quarta-feira a renúncia à chefia do governo da Escócia, garante a imprensa britânica.

O anúncio está previsto para as 11 horas locais (o mesmo horário em Portugal continental), numa conferência de imprensa em Edimburgo.

As notícias sobre esta decisão de Sturgeon, de 52 anos, – uma das dirigentes políticas eleitoralmente mais bem-sucedidas da história da Escócia – apanharam muita gente de surpresa.

Apesar de o seu plano para a convocação de um referendo à independência ter sofrido alguns revezes nos últimos meses, a first minister escocesa tinha garantido que pretendia disputar as eleições legislativas nacionais do próximo ano sob a bandeira da independência.

Sturgeon assumiu o cargo de primeira-ministra da Escócia no final de 2014, sucedendo a Alex Salmond, com o qual se incompatibilizou.

Herdou um governo e um partido independentistas dois meses depois de a maioria dos escoceses (55%) ter rejeitado a secessão com o Reino Unido, em referendo.

O Partido Conservador, no poder, em Londres, tratou o assunto como resolvido “durante pelo menos uma geração”. Mas o processo de saída dos britânicos da União Europeia deu, no entanto, novo fôlego à causa independentista escocesa, que Sturgeon liderou.

Sinalizando a “alteração de circunstâncias” trazida pelo resultado do referendo do “Brexit”, favorável à saída em todo o território, mas rejeitada pela maioria da população escocesa (62%), a primeira-ministra exigiu um novo referendo e o SNP foi o partido mais votado em todas as eleições às quais concorreu (nacionais, regionais e locais) fazendo campanha com essa promessa.

A intransigência dos Governos tories de Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak fez com que Sturgeon levasse o caso a tribunal, mas, em Novembro do ano passado, sofreu um duro golpe, quando o Supremo Tribunal britânico decretou que o parlamento escocês não tinha competência para convocar um referendo à independência e que, nesse sentido, precisava da autorização do Parlamento nacional, em Londres.