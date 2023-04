Um rapaz de 15 anos fez a primeira gravação de um concerto dos Beatles

A gravação mais antiga dos Beatles de um concerto ao vivo foi feita por um aluno de 15 anos de uma escola em Buckinghamshire, no Reino Unido, há exactamente 60 anos, revelou a BBC.

Parte da gravação, que é possível ouvir na BBC Radio, mostra os Beatles na véspera de se tornarem a maior banda nacional, a 4 de Abril de 1963, num concerto que foi gravado por John Bloomfield na escola secundária de Stowe.

“Era algo de um planeta completamente diferente”, diz o próprio John Bloomfield passados 60 anos, numa entrevista em que é possível ouvir parte da gravação. “Mudou a minha vida, levar com esta música na cara.”

O concerto foi agendado em Buckinghamshire pelo aluno David Moores que escreveu ao manager Brian Epstein. A resposta foi positiva em troca de um cachet de 100 libras, conta a BBC.

Na gravação pode-se ouvir uma banda que tinha acabado de lançar Please Please Me, o seu álbum de estreia, a 22 de Março de 1963. Começaram com I saw her standing there, a primeira canção do novo álbum. Segue-se Too much monkey business, de Chuck Berry. Ao todo, tocaram 22 canções.

Ouvem-se pedidos dos alunos aos músicos, que gritam os nomes de muitas das canções que tinham acabado de ser lançadas. Era o começo da 'beatlemania' e, embora a escola não fosse mista, algumas raparigas assistiram ao concerto, a que era possível ter acesso pela compra de um bilhete.

“Esta gravação é uma óptima oportunidade, surgida do nada, porque podemos ouvi-los à beira de conheceram a fama mundial. E, a partir dessa altura, todas as gravações com público ficam cobertas de gritos”, disse à BBC o historiador dos Beatles Mark Lewisohn, sublinhando que aqui é, de facto, possível ouvi-los claramente num concerto ao vivo.