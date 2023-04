A última aventura de Indiana Jones em Cannes

Na exibição de Indiana Jones and the Dial of Destiny homenageia-se Harrison Ford, 80 anos.

Indiana Jones and the Dial of Destiny, a última aventura do herói interpretado por Harrison Ford, 80 anos, que foi filmada por James Mangold, vai ser apresentada em antestreia mundial na 76ª edição do Festival de Cannes. Concretamente no dia 18 de Maio. Chegará depois às salas franceses a 28 de Junho e dois dias depois aos cinemas norte-americanos. Nesse dia, 18 de Maio, Cannes homenageará Harrison Ford.

Isto acontecerá 15 anos depois da apresentação, no mesmo festival, de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que foi realizado por Steven Spielberg.

“Em 1995, tive a honra de ir a Cannes com o meu primeiro filme, Heavy, na Quinzena dos Cineastas. 28 anos mais tarde, sinto orgulho em regressar com um espectáculo um bocado maior. Eu e os meus lendários colaboradores estamos excitados por partilhar convosco uma nova e final aventura de Indiana Jones" - são declarações de James Mangold citadas no comunicado oficial do festival.

Mangold tem desempenhado o papel de artesão industrial, em filmes como Copland (1997), o biopic de Johnny Cash, Walk the Line (2005), com Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, mas também o remake de 3:10 to Yuma (2007). Meter as mãos na criação de George Lucas parece estar, afinal, em linha com anteriores revisitações aos géneros e aos clássicos americanos.

Outro regresso, na selecção oficial: Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon, o seu último filme, trá-lo de volta depois de Nova Iorque Fora de Horas, em 1986.​ Na Quinzena dos Cineastas, homenagear-se-á Vale Abraão, de Oliveira, 30 anos depois de uma sessão de estreia que ficou memorável.