“Não acredito em magia, mas...” — o novo trailer de Indiana Jones 5

Indy, Sallah e novos rostos serão as estrelas de Indiana Jones and the Dials of Destiny , que se estreia em Junho de 2023.

Indiana Jones and the Dials of Destiny é o título do quinto filme da saga do arqueólogo aventureiro que Harrison Ford encarna há mais de 40 anos, revela o trailer que a Disney e a Lucasfilm libertaram quinta-feira à noite.

Nele, Harrison Ford mostra um Dr. Jones inicialmente resignado e naturalmente envelhecido, ainda que instigado pelo velho amigo e companheiro de aventuras Sallah (John Rhys-Davies) para embarcar numa qualquer nova aventura. É a primeira vez que a dupla se reúne desde Indiana Jones e a Grande Cruzada.

À medida que o cerca de minuto e meio passa, vão-se revelando outros rostos do novo filme. Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge — a afilhada de Jones, Helena; parte do elenco serão também Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Boyd Holbrook.

O filme, que se estreia a 30 de Junho em 2023 “só nos cinemas”, como frisa o cartão final do trailer, conta com James Mangold ao leme tanto atrás da câmara quanto na escrita do argumento. Steven Spielberg e George Lucas eram, até aqui, o realizador e o argumentista dos quatro filmes anteriores de Indy: Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida (1981), Indiana Jones e o Templo Perdido (1984), Indiana Jones e a Grande Cruzada (1989) e o quarto e menos bem recebido Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008). Agora, passam o testemunho ao autor de Ford v Ferrari, mas mantêm-se com produtores executivos.

O visionamento do trailer garante contacto também com o nonagenário e prolífico compositor John Williams, cuja banda sonora original clássica regressa, bem como novos sons.

O enredo coloca Jones nos anos 1960 e na Guerra Fria, e são usados efeitos visuais para retirar alguns anos a Ford em algumas cenas — o filme começa em 1944, cerca de oito anos após o fim de Salteadores da Arca Perdida. “É um bocadinho assustador. Não sei se quero sequer saber como funciona, mas funciona”, disse o actor à revista Empire sobre a tecnologia digital que o devolve aos 40 anos de idade.

O actor, de 80 anos, garante que esta é a sua última encarnação do académico que se vê mergulhado em aventuras em torno de artefactos de grande misticismo. No trailer, a frase mais marcante é aquela em que diz: “Não acredito em magia, mas vi coisas algumas vezes na minha vida. Coisas que não consigo explicar.”

Na mesma revista, em Novembro, Madds Mikkelsen só tinha elogios para o actor, com ou sem efeitos digitais. “É uma pessoa loucamente poderosa. Não só como actor, mas fisicamente. Lembro-me que no primeiro dia de filmagens, que eram cenas nocturnas, acabámos às 5h da manhã — e ele montou-se na sua bicicleta de montanha e foi andar 50 quilómetros. Harrison é um monstro de um homem, um monstro muito simpático.”

Este filme foi planeado antes da pandemia e a sua produção e estreia foram atrasadas devido à covid-19.

Os filmes Indiana Jones renderam à Lucasfilm 1,8 mil milhões de euros ao longo dos seus 41 anos de história nos cinemas. Distribuídos pela Paramount, um dos estúdios que mais resiste às estreias imediatas ou próximas no mercado doméstico ou no streaming, é veículo de um dos mais famosos personagens do cinema.