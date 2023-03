Scorsese estreia Killers of the Flower Moon em Cannes

A 76ª edição do Festival de Cannes fará a estreia mundial de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. Assim regressa o realizador norte-americano à selecção oficial pela primeira vez desde Nova Iorque Fora de Horas, em 1986.

Scorsese desloca-se à Croisette com a sua equipa, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal. Será deles a soirée de sábado 20 de Maio no Grand Théâtre Lumière.

Killers of the Flower Moon, inspirado no best-seller David Grann e com argumento escrito por Eric Roth e Scorsese, passa-se nos anos 20 em Oklahoma e retrata um período, conhecido como Reino do Terror, de uma série de assassinatos em série que vitimizou membros da comunidade ameríndia Osage, cujas terras eram férteis e petróleo. Leonardo DiCaprio, 47 anos, na sua sétima colaboração com o realizador, interpreta uma personagem que se apaixona por uma índia Osage.

Scorsese recebeu a Palma de Ouro de Cannes em 1976 com Taxi Driver. Nova Iorque Fora de Horas, 10 anos depois, valeu-lhe o prémio de realização. Presidiu ao júri da competição em 1998, atribuindo, por sua vez, a Palma de Ouro a A Eternidade e um Dia, de Theo Angelopoulos.

A edição 2023 do festival realiza-se de 16 a 27 de Maio. A secção paralela Quinzena dos Cineastas homenageia, no cartaz já produzido, a passagem do 30º aniversário da estreia de Vale Abraão, de Manoel de Oliveira, alvo de recepção apoteótica nas suas salas.