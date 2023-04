A foice e o martelo

O Partido Comunista Português defendeu recentemente no Parlamento que os 50 anos do 25 de Abril devem constituir uma oportunidade para imaginar a democracia portuguesa no futuro. Não podia estar mais de acordo, mas tenho um problema de fundo: as democracias, tal como eu as vejo no futuro, não são participadas por nenhum partido político representado por uma foice e um martelo, símbolo não só anacrónico por já não representar os meios de produção, mas também associado a práticas políticas nada recomendáveis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt