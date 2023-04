Tornados deixam rasto de destruição nos Estados Unidos e fazem pelo menos 26 mortos

Várias zonas dos Estado Unidos foram atingidas por ventos extremos e tornados que deixaram um rasto de destruição. Provocaram pelo menos 26 mortos e dezenas de feridos, segundo a BBC, e podem ainda não ter acabado – há previsão de tempestades, granizo e ventos fortes na costa leste até ao final deste domingo, 2 de Abril.

Desde sexta-feira, 31 de Março, o Serviço Nacional de Meteorologia americano já contabilizou mais de 80 tornados. Registaram-se mortes no Alabama, Arkansas, Delaware, Indiana, Illinois, Mississipi e Tennesse. Por toda a costa este, há milhares de casas sem electricidade: Pensilvânia, Ohio e Virgínia Ocidental são os mais afectados, segundo o Power Outage US.

Pelo menos cinco pessoas morreram no Arkansas, de acordo com as autoridades, que ainda procuravam resgatar mais vítimas debaixo dos escombros, depois dos tornados atingirem o estado na sexta-feira. Já de dia, a destruição era visível: casas destruídas, fachadas arrancadas pelo vento, árvores caídas e linhas de electricidade no chão. Foi declarado estado de emergência e o Presidente americano Joe Biden ofereceu ajuda federal.

Drone footage showed the massive damage caused by a tornado in the Little Rock area of Arkansas https://t.co/jvT3cwIzBl pic.twitter.com/8VLzLckTuI — Reuters (@Reuters) April 1, 2023

As autoridades relataram ainda quatro mortes no Illinois e três no estado do Indiana. Entretanto, o Departamento de Saúde do Tennessee confirmou sete mortes relacionadas com o estado do tempo no condado de McNairy, na fronteira com o Mississippi. O Director da Agência de Gestão de Emergências do Tennessee, Patrick Sheehan, disse que o número de pessoas feridas e estruturas danificadas em vários condados ainda não estava determinado.

No Illinois, três pessoas morreram no Condado de Crawford após o colapso de uma estrutura residencial, disse a Agência Estatal de Gestão de Emergência. Em Belvidera, cidade fronteiriça do estado, um homem de 50 anos morreu quando o telhado de um teatro colapsou. Estavam 260 pessoas no interior, a assistir a um concerto: 40 ficaram feridas.

Uma pessoa morreu em Sussex County, Delaware, depois de uma série de tempestades poderosas ter devastado a região no sábado à noite, informou a ABC News.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou, no sábado, 1 de Abril, para as tempestades que se deslocavam através do lado oriental dos Estados Unidos, resultando provavelmente em cortes de energia e árvores derrubadas por ventos com rajadas de vento acima dos 60 mph (100 km/h).

Na noite de 24 de Março um tornado assolou o Mississipi. Morreram 26 pessoas e cerca de duas mil casas ficaram danificadas. O tornado durou mais de uma hora, um período muito longo para uma tempestade deste género, e viajou 94km.