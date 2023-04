Choque e desafio: como Trump respondeu a uma acusação sem precedentes

Horas depois de um grande júri de Manhattan ter decidido, na quinta-feira, acusar Donald Trump, o ex-Presidente juntou a sua mulher, Melania, os seus sogros e o apresentador de rádio conservador Mark Levin no pátio do seu clube privado de Mar-a-Lago para um jantar pré-planeado. Conselheiros da sua candidatura presidencial de 2024 sentaram-se numa mesa ao lado e Trump conversou com os dois grupos, bem como com membros do clube que o encorajavam.

