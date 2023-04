Manifestação pela habitação. “Queremos casas para viver”

Centenas de pessoas responderam ao apelo das associações que subscrevem o manifesto que reivindica "uma casa digna para todas as pessoas" e que marcou para este sábado manifestações em Lisboa, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra e Braga. São esperados milhares de pessoas por todo o país e a participação de responsáveis políticos de vários partidos.

"Queremos casas para viver" e "Casa é um direito" são alguns dos slogan que os manifestantes exibem.

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, é uma dos líderes partidários que marca presença na manifestação em Lisboa. "Temos dos salários mais baixos da Europa e das casas mais caras do mundo", afirmou, pedindo o fim de "benesses e benefícios fiscais" aos fundos imobiliários que "ganham mais com as casas vazias do que com gente lá dentro".

"É uma causa justa", defendeu, por seu lado, o líder do PCP, Paulo Raimundo, também em Lisboa, considerando que o pacote aprovado pelo Governo não "ataca a banca e os fundos imobiliários" e "não responde aos problemas das pessoas".

O protesto, que em Lisboa começou na Alameda D. Afonso Henriques e no Porto na Batalha, às 15h00, surge na mesma semana em que o Governo apresentou um pacote de medidas para a habitação. Entre as várias propostas que fazem parte do pacote apresentado pelo executivo destaca-se o maior investimento em arrendamento acessível, o reforço de cooperativas de habitação e a descidas nos impostos para quem tem casa arrendada.

Medidas que não convencem os signatários deste manifesto. "As medidas anunciadas pelo Governo não nos convencem. Contra a loucura das rendas e a falta de acesso à habitação, vamos lutar até que toda a gente tenha Casa Para Viver", pode ler-se online.

Já em Fevereiro, o movimento Vida Justa fez, no mesmo dia da manifestação dos professores organizada pelo STOP, uma marcha de protesto em defesa da habitação a preços acessíveis. Estimativas da organização indicaram que passaram na manifestação cerca de 10 mil pessoas, disse ao PÚBLICO Nuno Ramos de Almeida da organização.