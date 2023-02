“Para nós, isto é o início. Não é o fim.” Vida Justa diz que veio para ficar

A manifestação estava marcada para as 15h no Marquês de Pombal, em Lisboa. A razão, ou antes, as razões tocam na vida de todos mas eram poucos os que se juntavam no ponto de partida para contestar a inflação, os baixos salários e o aumento dos preços das casas. Vários membros da organização afinavam as últimas faixas, ensaiavam os cânticos.

