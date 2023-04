Coreia do Norte acusa Ucrânia de ter ambições nucleares

Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, diz que Zelensky está por trás de petição publicada no site da presidência ucraniana a pedir armas nucleares.

Kim Yo-jong, a irmã do líder da Coreia do Norte, acusou este sábado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de estar por trás de uma campanha na Internet para que Kiev solicite armas nucleares aos Estados Unidos, em resposta à iniciativa russa de colocar armas nucleares tácticas na Bielorrússia.

A irmã de Kim Jong-un, oficialmente vice-directora de departamento no Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, é uma das vozes mais activas e agressivas do regime norte-coreano.

Nos seus últimos comentários, citados pela agência oficial de notícias sul-coreana Yonhap, Kim Yo-jong acusou Zelensky de ser responsável pela publicação de uma petição online no site da presidência ucraniana. “O destino do país está em jogo”, declarou Kim, antes de acusar as autoridades ucranianas de estarem “possuídas pela incurável crença megalomaníaca de que podem derrotar a Rússia”.

Após o anúncio do Presidente russo, Vladimir Putin, na semana passada, de que Moscovo planeia estacionar armas nucleares tácticas na Bielorrússia, uma petição pública foi enviada, na quinta-feira, para o site da presidência ucraniana, pedindo que a Ucrânia hospede armas nucleares no seu território, ou para se armar com as suas próprias armas nucleares, que não possui no seu arsenal.

Este sábado, a petição tinha obtido apenas 611 assinaturas, muito aquém das 25.000 necessárias para uma resposta de Zelensky. O Governo ucraniano não comentou até agora a petição.

“Toda essa conversa de Zelensky sobre a chegada de armas nucleares americanas, ou o desenvolvimento independente de armas nucleares, nada mais é do que uma manifestação da sua própria ambição política, muito perigosa, de prolongar a todo custo os dias que lhe restam, apostando o destino do país e do seu povo”, afirmou a irmã de Kim Jong-un.

Zelensky foi creditado com declarações feitas no ano passado sobre o uso de armas nucleares, mas o Governo ucraniano afirma que a suas palavras, proferidas num evento do Lowy Institute, foram mal interpretadas.

Kim Yo-jong recomendou ainda à Ucrânia para não ter muita confiança nas suas relações com os Estados Unidos. “Se as autoridades e Zelensky pensam que podem impedir o poderoso fogo russo sob o guarda-chuva nuclear dos EUA - que, aliás, já foi rompido - eu diria a eles que estão a ir na direcção errada, pela última vez”, finalizou.