O Sónar estava com saudades de Portugal mas regressou a meio gás

Segunda edição lisboeta do importante festival de música electrónica começou com uma noite de altos e baixos. Sónar está em modo festivo: aconteceu em Barcelona pela primeira vez há 30 anos.

Começaram em Lisboa, esta sexta-feira, os festejos dos 30 anos do Sónar, mediático festival de música electrónica que tem no país vizinho a sua principal residência (Barcelona é a cidade onde existe há três décadas e também o sítio que, com os anos, converteu num ponto fulcral do mapa europeu da electrónica). O primeiro de três dias do Sónar Lisboa 2023, que está a ocupar o Parque Eduardo VII, destacou-se mais pelo contexto de celebração do que por uma qualquer sessão DJ ou actuação ao vivo especialmente inspirada, embora tenha havido bons momentos dignos de registo.