“Acreditamos que Lisboa pode ser importante neste mapa que é o Sónar”

Arranca esta sexta-feira a segunda edição lisboeta do Sónar. Até domingo, toda a acção na zona do Parque Eduardo VII. Em palco, Max Cooper, Patrick Mason, Chet Faker, WhoMadeWho, Amelie Lens, Peggy Gou ou James Holden no Pavilhão Carlos Lopes. Será a uma edição com travo especial, uma antecâmara da celebração final marcada para a cidade em que tudo começou, Barcelona, onde, entre 15 e 17 de Julho, o Sónar comemora 30 anos dedicados à música electrónica, à arte e tecnologia.