Eutanásia: uma lei “escrutinada” como nunca que leva “conforto” a Belém e ao TC

Além do PS, IL, BE e PAN, também o Livre defende a legalização da morte medicamente assistida. PSD e Chega defendem referendo.

Os partidos que subscrevem a nova versão da lei da despenalização da morte medicamente assistida – PS, BE, IL e PAN – realçaram no debate desta sexta-feira de manhã que o assunto já teve "uma década de debate sem precedentes" na sociedade e órgãos de soberania, que o texto foi "escrutinado" como nenhum outro e que as alterações agora discutidas darão "conforto" ao Presidente da República e ao Tribunal Constitucional (TC).

Isabel Moreira, do PS, realçou mesmo que tem havido um "diálogo de construção" entre o Parlamento, Belém e o TC que "tem tudo para chegar a bom porto". A deputada socialista referia-se aos pedidos de fiscalização, aos acórdãos do tribunal e aos sucessivos textos (este é o quarto) aprovados no Parlamento, que têm permitido ir adaptando o diploma.

Para justificar a alteração de paradigma que comporta agora a subsidiariedade da eutanásia face ao suicídio assistido e o regresso ao conceito original de sofrimento, a deputada do PS, que redigiu a versão final, vincou que as alterações se deveram à leitura cruzada do acórdão e das declarações de voto e à antecipação de uma "exigência implícita". E da conclusão de que "se tivesse sido questionada a não consagração expressa da subsidiariedade da eutanásia em relação ao suicídio assistido, de forma inequívoca a actual composição do TC ter-se-ia pronunciado pela inconstitucionalidade.

André Ventura, líder do Chega, criticou a lei por dizer que "se a pessoa não se conseguir matar a ela própria é o Estado que a mata" e questionou a ausência de regras sobre quem determina que o doente não tem condições para se suicidar e o que mudou, já que esta quinta-feira o líder parlamentar do PS Brilhante Dias dizia haver "desconforto" com esta versão. Isabel Moreira admitiu que preferia a versão anterior do diploma e que a questão da subsidiariedade é "imposta" pelo TC. "Eu sou uma democrata, todos aqui somos democratas e respeitamos o TC."

Catarina Martins, coordenadora do BE, seguiu os argumentos da deputada socialista e defendeu que há já um "amplo consenso na sociedade favorável à morte medicamente assistida", que é uma lei que trará "tolerância" pelo que cada um entende fazer da sua vida. Ambas referiram nomes de activistas da causa e referiram João Semedo, antigo coordenador do Bloco que elaborou a primeira versão do projecto de lei chumbado na legislatura da "geringonça".

André Ventura e a social-democrata Paula Cardoso convergiram na crítica à pressa dos partidos em aprovarem um texto divulgado há menos de 48 horas e defenderam a realização de um referendo.

Admitindo que "a título pessoal" não sabe qual seria a sua decisão se estivesse numa situação deste género, Patrícia Gilvaz, da IL, defendeu o direito à liberdade individual de escolher o curso da sua vida. "O direito à vida não se pode sobrepor à vontade de viver."

Esse poder de escolha foi igualmente apontado por Inês de Sousa Real, que alegou também que a "dignidade da vida humana deve ser respeitada em todas a fases da vida e o fim da vida não pode ser excepção".

O PCP voltou a insistir na ideia de que o Estado não deve dar instrumentos para acabar com a vida se não consegue assegurar a alternativa, isto é, "dar todas as condições materiais para ajudar a viver", nomeadamente os cuidados de tratamento e paliativos.

No início do período de votações será discutido um pedido do Chega para adiamento da votação do diploma por 15 dias alegando que o texto foi entregue com menos de 48 horas, o que é "manifestamente insuficiente para uma análise cuidada do texto em causa". O partido já fez o mesmo no final do ano passado quando a versão anterior foi votada no plenário.

Esta é a quarta versão que o Parlamento discute e vota desde que a legalização da morte medicamente assistida foi aprovada pela primeira vez. Já houve dois chumbos no TC e um veto político do Presidente da República.