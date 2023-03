Stellantis vai fabricar 50 mil eléctricos por ano em Mangualde a partir de 2025

Já não era segredo que o grupo que controla marcas como Peugeot, Citroën, Opel e Fiat iria fazer carros eléctricos em Portugal, mas não se sabia quando, como nem quais. O resto do segredo acaba de ser revelado: a Stellantis vai produzir 50 mil veículos eléctricos na fábrica de Mangualde, tornando-se assim o primeiro fabricante de veículos ligeiros com presença no país a anunciar o início da conversão industrial portuguesa para a mobilidade eléctrica.

Esta escolha não acontece porque o líder da Stellantis é português, salientou Carlos Tavares, presidente executivo do grupo. Acontece porque “a fábrica de Mangualde é de excelência, está permanentemente no top3 quer em custo, quer em qualidade, de entre as 90 fábricas que o grupo tem em todo o mundo”.

O anúncio, feito na presença do Presidente da República e de uma comitiva governamental liderada pelo primeiro-ministro, esta tarde, no interior da fábrica, onde trabalham 850 pessoas e passarão a trabalhar mais 450, significa que no início de 2025, esta unidade passará a fabricar os modelos Citroën ë-berlingo, Peugeot e-Partner, Opel Combo-e e Fiat e-Doblò, nas versões de comerciais ligeiros e de passageiros.