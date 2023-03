Bolsonaro já aterrou em Brasília

Jair Bolsonaro voou acompanhado de três assessores que integraram a sua equipa no Palácio do Planalto e aterrou pouco das depois das 11h (7h em Brasília), onde era esperado por alguns apoiantes. A festa desejada pelo ex-Presidente e pelo Partido Liberal foi travada pelos planos da Polícia Federal, que impôs grandes medidas de segurança e limitações no trânsito em redor do aeroporto de Brasília.

Bolsonaro aterrou antes das 11h (7h em Brasília) e passou pelos procedimentos normais de quem aterra num voo internacional, mas deixou a zona reservada do aeroporto já de carro, numa comitiva que integra duas viaturas da polícia e se dirige agora para a sede do Partido Liberal, no centro de Brasília. Aí, o ex-presidente vai-se reunir com dirigentes do partido e fazer uma intervenção. Na saída, era esperando por alguns apoiantes.

"Onde eu vou pra abraçar meu presidente?", perguntou Tania Rocha Cezar, uma das pessoas que se reuniu na zona de chegadas, ouvida pelo jornal Folha de São Paulo. Dona de casa de 77 anos, foi de autocarro de São Vicente para Brasília, uma viagem de mais de 20 horas, e ficou desiludida ao perceber que não o conseguiria ver.

A dificuldade de chegar ao aeroporto, e o facto de ter sido impedido o acesso a várias zonas será a explicação para apenas 100 a 200 pessoas o terem esperado no interior, explica a CNN Brasil, que entrevistou o ex-presidente antes do embarque e o acompanhou neste voo comercial. Entre estes apoiantes, que não chegaram a ver Bolsonaro, ouviram-se gritos de “mito, mito”, como se tornara habitual desde a sua eleição.

A CNN justifica cobertura ao vivo deste regresso pela “situação inédita” que faz deste um “acontecimento político” muito importante: um Presidente pela primeira vez não reeleito, depois da eleição “mais disputada” da história e que decidiu não passar a faixa presidencial ao seu sucessor, Lula da Silva, saindo mesmo país ainda antes de terminar o seu mandato.

Com ele voaram Max Guilherme Machado de Moura, sargento reformado da polícia militar do rio de Janeiro, que trabalha com Bolsonaro desde que este era deputado federal; Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército que fazia parte da sua equipa de segurança e era responsável por “uma espécie de sector informal” dos serviços secretos (segundo o jornal O Globo); e Sérgio Rocha Cordeiro, capitão do Exército e assessor especial do ex-presidente desde 2019.

Inicialmente, Bolsonaro esperava discursar aos apoiantes e desfilar pela cidade em carro aberto, mas o esquema de segurança montado estragou esse objectivo.