Mónica Teotónio estreia canção do seu primeiro álbum, produzido por João Só

Começa assim, a conta-gotas, como começam muitas das actuais edições musicais. É uma primeira canção, de um primeiro álbum, e haverá mais até que o álbum saia, apontado para 2024. Essa é a única promessa que temos, para já, de Mónica Teotónio, que, nascida numa família de artistas e sendo a mais nova de entre eles, ia guardando para si e para os mais próximos a paixão de cantar. Até que, no início de 2023, decidiu ir ter com o cantor, compositor e produtor João Só “com a ideia de gravar uma canção”. Esse passo, acabou por ser a ponta do novelo. Não veio uma canção, vieram várias, escritas em parceria. Aquela que aqui se estreia, Todos os dias, em single e videoclipe, é a primeira a sujeitar-se à prova do público.

Segundo o texto que acompanha o single e videoclipe, “fala da relação entre o dia-a-dia e o estado de espírito que muda também de dia para dia”, numa “balada melódica” que mostra a voz da cantora “num registo clássico”, com uma produção “actual e emotiva”. Num outro texto, este biográfico da jovem cantora e assinado por Ana Ventura, escreve-se que “em estúdio, Mónica não se limitou a descobrir o potencial das suas palavras – encontrou igualmente a vulnerabilidade e a fragilidade que tornam cada interpretação mais intensa, mais humana, mais contagiante. A mesma sede de conhecimento sobre os outros, pelas suas histórias e pelas suas diferenças, levam-na, agora, a conhecer-se a si própria: e esta tem sido a sua grande aventura.” Concluindo: “Da pop ao rock, de ritmos mais intensos a momentos mais tranquilos, as melodias a que Mónica Teotónio dá voz são tão livres quanto a sua autora – Mónica quer, apenas, cantar. Sem barreiras de géneros ou necessidade de definição.”