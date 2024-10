Marta Lima revela o tema-título do EP que vai lançar em Janeiro, Postal em Branco

Lançou um primeiro EP em 2023, Murmúrio, e prepara-se para publicar o segundo, já com data de lançamento marcada para 6 de Janeiro de 2025. Mas enquanto tal não sucede, Marta Lima vai revelando algumas das suas novas canções. Começou com Passos marcados, em Março deste ano, e agora mostra-nos, em single e videoclipe, o tema-título do seu futuro e já anunciado EP: Postal em Branco. E se Passos marcados se baseava numa lenda japonesa segundo a qual um fio vermelho “conecta duas almas gémeas desde o nascimento”, partindo, dizia a autora, da crença “na existência de um plano para todos nós e que tudo tem uma razão de ser/acontecer, ou seja, que tudo é predestinado”, Postal em Branco (também segundo ela, no texto do novo lançamento) transmite, “através de uma linguagem poética e simbólica”, uma “sensação de prisão interior e o desejo de libertação. A metáfora do ‘postal em branco’ capta o conflito de quem tem muito para dizer, mas que, por medo ou incompreensão, guarda tudo para si. O sujeito poético procura uma forma de lidar com os sentimentos reprimidos e alcançar o bem-estar emocional”.

Gravada, como a anterior, nos Great Dane Studios e produzida por Ben Monteiro, a canção conta com Marta Lima (voz, bandolins, piano, coros), Afonso Lima (guitarras, bandolins, sintetizadores), Ben Monteiro (baixo, sintetizadores, bateria), Mariana Martins (bandolins, coros) e Maria Seabra (coros). O videoclipe é de Carolina Bastos e Claudia Moreno.

Nascida em Lagos, em 1999, Marta Lima iniciou-se cedo na música, começando aos 5 anos a estudar na Academia de Música de Lagos, onde viria a aprender bateria, piano e guitarra. Após um hiato, ditado pelo imperativo de concluir uma licenciatura em Administração Pública e um mestrado em Relações Internacionais, iniciou em 2020 novos estudos musicais, desta vez na escola de jazz do Hot Clube. O EP Murmúrio, segundo os seus promotores, valeu-lhe em 2023 a realização de mais de três dezenas de concertos, com participações no NOS Alive, Festival F, Festival Arte Doce em Lagos (na abertura do concerto de Vitor Kley) e Centro Cultural de Lagos.