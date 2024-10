Inês Marques Lucas entrou em Curto-circuito depois de se revelar em Horas Mortas

Muitos lembrar-se-ão de Inês Marques Lucas no concurso The Voice Portugal, primeiro em 2014 e depois em 2021. Nessa altura, andava ela já embrenhada na música desde muito nova, primeiro a aprender piano, depois guitarra, bandolim e flauta transversal. Quando se estreou ao vivo, já fora de concursos, no Palco Coreto no NOS Alive, em Julho de 2023, tinha apenas duas músicas suas conhecidas do público, Do avesso e Não restou nada. Mas não tardou a juntar-lhes mais seis (Dormente, Sofá, Pago a renda em canções, Cedeu, Trambolhões e Eu já me habituei) e a lançar, em Setembro desse mesmo ano, um primeiro álbum a que chamou Horas Mortas.

Agora está de volta às canções, com Curto-circuito, mais uma canção de sua autoria, com música dela em parceria com Choro, que a produziu, misturou e masterizou. Na gravação, participaram apenas os dois, Inês na voz e guitarra e Choro na guitarra, baixo, teclados e percussão. O videoclipe, editado por ela, foi filmado no Cine-teatro Turim.