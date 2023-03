Rendas voltam a acelerar no final de 2022 e atingem máximo

O valor das rendas habitacionais voltou a aumentar a um ritmo mais acelerado no final do ano passado, depois do ligeiro abrandamento que tinha sido registado no terceiro trimestre de 2022. As rendas voltaram, assim, a aumentar a dois dígitos no quarto trimestre do ano passado, ao mesmo tempo que se verificou uma contracção do mercado, com o número de novos contratos de arrendamento a diminuir em relação ao ano anterior.

Os dados foram divulgados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no quarto trimestre de 2022, o valor mediano das rendas de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares foi de 6,91 euros por metro quadrado, o que representa um aumento de 10,6% face a igual período do ano anterior. Este valor não só representa o mais elevado desde que esta série estatística foi iniciada pelo INE, em 2017, como a taxa de variação homóloga voltou a aumentar, depois de ter ficado sempre abaixo dos dois dígitos ao longo do ano de 2022. No terceiro trimestre desse ano, as rendas tinham aumentado 7,7%.

Este movimento foi registado num período em que foram celebrados 22.628 novos contratos de arrendamento, número que representa uma queda de 3,3% face ao quarto trimestre de 2021 e uma redução ainda mais expressiva, de 6,5%, em relação ao terceiro trimestre de 2022.

A dinâmica de aumento das rendas foi transversal à maioria do território nacional. No quarto trimestre, o valor mediano das rendas aumentou em todas as 25 regiões analisadas pelo INE, em relação a igual período do ano anterior, com as subidas a alcançarem os dois dígitos na maioria dos casos. Foi nas regiões do interior, onde os preços permanecem significativamente abaixo da mediana a nível nacional, que se registaram os maiores aumentos: em Terras de Trás-os-Montes, Viseu Dão Lafões, Médio Tejo e Baixo Alentejo, as rendas aumentaram mais de 20% em relação ao ano anterior. Em sentido contrário, só duas regiões – Ave e Alentejo Litoral – registaram aumentos inferiores a 10%.

