Sobre Carris. O futuro da ferrovia em Moçambique anda à boleia do carvão

Quando em 2013 a Thai Moçambique Logística (TML) ganhou a concessão do Corredor de Macuse para construir uma linha de 600 quilómetros da província de Tete ao porto de Macuse, estava longe de imaginar as dificuldades futuras na obtenção de financiamento para o executar. O maior projecto ferroviário de Moçambique tem um problema: destina-se a transportar carvão. Neste episódio, Carlos Cipriano está a partir de Moçambique à conversa com Mamed Latif, administrador da TML e ex-ferroviário do Caminhos de Ferro de Moçambique com experiência em sinalização ferroviária em Portugal.

