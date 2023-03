Os miúdos de hoje em dia... Por que respondem e desrespeitam os mais velhos?

Como conseguir que as crianças mostrem respeito pelos mais velhos, como os pais, professores, etc.? Hoje em dia, as crianças, algumas muito pequenas, parecem sentir-se no direito de falar, discutir, usar palavras vulgares e não ouvir a voz da autoridade. Quando eu era jovem, não importava quem era o adulto; não se falava, muito menos se discutia sobre quem é que mandava!

Quando se trata de parentalidade, esta questão é difícil porque temos tantos tipos de famílias, culturas, credos e tradições, o que significa que não há uma forma única de "respeitar os mais velhos".



Pense em diferentes culturas (asiática, negra, latina, hispânica, italiana e outras), e provavelmente notará uma tradição de cuidar dos membros mais velhos da família, especialmente pelas mulheres da família. Em geral, as famílias são há muito patriarcais e têm tido um profundo respeito pelos seus mais velhos.



Mas isso está a mudar.



Como tem reparado, as crianças "parecem agora sentir-se no direito de falar, discutir" e "não ouvir a voz da autoridade", e fico contente por ter usado a palavra autoridade.

Geralmente falamos de quatro tipos de paternidade: autoritativa, autoritária, permissiva e negligente.



Permissivos e negligentes são os mais fáceis de compreender. Uma educação permissiva é quando os pais põem poucos limites, deixando as crianças inseguras e falsamente poderosas, enquanto os pais que promovem uma educação negligente deixam as crianças à solta, deixando-as em pânico e ansiosas. (Curiosamente, os filhos de pais permissivos tendem a ter piores resultados, mas isso é tema para outro texto).



Os pais autoritativos têm padrões elevados mas são pacientes e calorosos, e promovem discussões abertas com os seus filhos. Os pais autoritários não têm medo de ouvir os seus filhos, e não usarão coerção ou manipulação para abordar os comportamentos. Os filhos de pais autoritativos são mais independentes e apegados com mais segurança, e têm tipicamente menos problemas de saúde mental. Têm normalmente também boas relações com os seus pares, pais e, sim, com os mais velhos.

Os pais autoritários têm grandes expectativas e exigências. Simplificando, são os pais quintessenciais "porque eu o disse". Os pais autoritários usam uma disciplina severa e punições severas, e tentarão controlar o comportamento através da manipulação, coerção e métodos dominadores. Para muitos, isto pode parecer um pai decente, mas os filhos destes pais tendem a ser infelizes, menos independentes e mais inseguros, e tendem a ter mais birras, mais problemas de comportamento e piores capacidades de lidar com a situação.

A paternidade autoritária pode parecer boa e pode até fazer algum bem aos filhos a curto prazo, mas para muitas crianças, os resultados são desastrosos. Podem ter crescido para "respeitar" os mais velhos, mas tal como as mulheres foram cidadãos de segunda classe ad eternum e encontraram o seu caminho para votar, trabalhar, etc., as crianças também foram olhadas como cidadãos de segunda classe e estão agora a ganhar os mesmos direitos à dignidade humana básica (o que, eu argumentaria, não acontece quando se tem uma paternidade autoritária).

Em muitas famílias, esta mudança é dramática e assustadora, e não vos censuro por se sentirem confusos e incomodados com ela. Mas saibam isto: A cultura parental está a caminhar para um maior respeito por todos, enquanto continua a preocupar-se e a reverenciar os nossos anciãos. Ambas podem ser verdadeiras. E desta forma, a necessária humildade e desrespeito dos jovens pode ser substituída por gentileza, limites claros e compaixão.

Convido-vos a verem este recuo como uma oportunidade para se envolverem com os jovens. Pode certamente desafiá-los no tom e na linguagem, mas fique curioso em vez de insultado, e veja o que pode aprender com eles. Esse tipo de comportamento irá conquistar o respeito que acredita merecer.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong