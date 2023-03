Juízes dizem que novas regras da distribuição de processos geram “dúvidas sérias”

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) reagiu esta segunda-feira à publicação, horas antes, da portaria que regulamenta a distribuição electrónica dos processos nos tribunais, considerando que o novo sistema “tem ainda diversos aspectos de operacionalidade e organização que suscitam dúvidas sérias”.

“Se não forem bem resolvidos, podem criar novas dificuldades e factores acrescidos de entorpecimento da tramitação processual no futuro próximo”, afirma a associação num comunicado.

A ASJP congratula-se “finalmente” com a publicação da portaria que regulamenta as leis que alteraram as regras de distribuição de processos nos tribunais, que deveriam estar concluídas há mais de ano e meio. A falta de regulamentação tem permitido à defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates atrasar o seu julgamento no âmbito da Operação Marquês.

Estas mudanças visam aumentar as garantias de transparência e fiscalização da distribuição, na sequência da Operação Lex, que levou o Ministério Público a considerar que houve quatro distribuições viciadas no Tribunal da Relação de Lisboa, entre 2013 e 2015, cuja responsabilidade principal é atribuída ao antigo presidente daquela instância, Luís Vaz das Neves, um dos três juízes acusados neste caso.

A forma como a Operação Marquês foi distribuída, em Setembro de 2014, quando entrou em vigor a nova organização dos tribunais, também foi altamente polémica, tendo levado à constituição como arguido do juiz Carlos Alexandre, que continuou com o caso entre mãos, num processo-crime que acabou por não ir a julgamento.

As novas regras introduziram mecanismos de controlo da distribuição electrónica dos processos, passando, por exemplo, a prever que a distribuição conta “com a assistência obrigatória do Ministério Público e, caso seja possível por parte da Ordem dos Advogados, de um advogado designado por esta”. O acto continua a ser presidido por um juiz e secretariado por um oficial de justiça, que carrega num botão para accionar a distribuição electrónica.

Uma das novidades é que “os algoritmos utilizados nas operações de distribuição" vão passar a estar "descritos em página informática de acesso público do Ministério da Justiça”, o que não acontece agora. Esta obrigação só entra em vigor em meados de Setembro.

"A publicação dos resultados da distribuição por meio de pauta é efectuada às 17h de Portugal continental, na área de serviços digitais dos tribunais, acessível no endereço electrónico https://tribunais.org.pt, durante um período de seis meses", prevê ainda a portaria.

"No período que agora falta para a entrada em vigor da portaria, é essencial que as alterações nos sistemas informáticos de apoio à actividade dos tribunais sejam bem feitas e que o Ministério da Justiça consulte todas as entidades relevantes, nomeadamente as representativas dos juízes, que estão no 'terreno' e melhor conhecem os problemas e as soluções", afirma a ASJP.

A associação nota que até ao momento não foi consultada e manifesta essa disponibilidade, colocando-se à disposição do Governo para toda a colaboração necessária.

A ASJP “lamenta que a demora na regulamentação tivesse servido de pretexto para que, em vários processos pendentes, se suscitassem incidentes anómalos de recusa de juízes, com manifesta intenção dilatória, todos julgados sem fundamento pelos tribunais, mas com efeitos nefastos na tramitação célere desses processos e na percepção pública de confiança no sistema de justiça”, lê-se na nota.

Durante o XII Congresso dos Juízes Portugueses, que terminou há pouco mais de uma semana na Madeira, o presidente da ASJP, Manuel Ramos Soares, pediu à ministra da Justiça a rápida regulamentação da lei, denunciando o que chamou de "chicana processual" por parte de advogados que estão a fazer um "exercício abusivo e, por isso, ilegítimo" dos direitos processuais dos arguidos e das suas garantias de defesa.

"Será normal, legítimo, aceitável que um só advogado, num só tribunal de recurso, em nove meses, suscite 23 incidentes de recusa dos juízes, duas, três e quatro vezes nos mesmos processos e que não haja maneira de pôr termo a isso, apesar das sucessivas decisões que negam provimento aos seus pedidos?", questionava Ramos Soares.

Apesar de o dirigente sindical não especificar, percebe-se que o advogado de que fala é Pedro Delille, defensor do ex-primeiro-ministro José Sócrates na Operação Marquês.