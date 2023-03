Kanye diz que renunciou ao anti-semitismo após ver filme com Jonah Hill

Meses depois de ter caído em desgraça, de ter visto as suas redes sociais suspensas e de ter perdidos contratos milionários com marcas como a Adidas devido a declarações de ódio contra o povo judeu, o rapper norte-americano Kanye West ensaiou uma espécie de mea culpa através de uma publicação no Instagram, durante o fim-de-semana.

“Ninguém deve transformar o ódio que sente por um ou dois indivíduos em ódio por milhões de pessoas inocentes. Nenhum cristão pode ser anti-semita sabendo que Jesus era judeu”, escreveu o músico.

O motivo para o inesperado pedido de desculpas é também ele inusitado. A publicação que surge no Instagram, a acompanhar a legenda, é o cartaz do filme 21 Jump Street (Agentes Secundários, em Portugal), uma comédia de 2012 protagonizada por Jonah Hill e Channing Tatum.

E é Hill que é mencionado directamente por Kanye West: "Ver Jonah Hill em 21 Jump Street fez-me gostar de pessoas judias de novo".

Hill, actor e argumentista da película, é um actor judeu de 39 anos. O filme é uma adaptação de uma popular série televisiva dos anos 1980, em que dois polícias à paisana se infiltram numa escola secundária.