A começar uma tese ou relatório de estágio? Estas dicas podem ajudar-te

Seja uma dissertação, um relatório de estágio ou um relatório de projecto profissional, o livro Trabalho Final de Mestrado – Antes, Durante e Depois ajuda a organizares o processo de pesquisa, escrita e apresentação, deixando claro que não existe apenas um caminho para se chegar ao resultado final. Em conversa com o P3, Fernando Santos, que escreve o livro com Mafalda Nogueira, ambos professores do Instituto Português de Administração de Marketing, explica que “a ideia do livro é partilhar boas práticas e experiências, no sentido de ajudar e de tornar mais fácil todo o caminho”. Aqui ficam algumas ideias.

Como escolher o tema da dissertação?

Antes de começares a escrever, é importante construir uma base sólida que te permita dominar e perceber o que é um trabalho final de mestrado, a área que vais investigar e as particularidades da escrita académica. Que tópico se quer investigar? O que queres descobrir? Estas são algumas das questões que deves reflectir antes de avançar para a parte escrita.

Apesar de o ponto base deste tipo de trabalhos ser tentar encontrar uma resposta ou solução para algum problema ou questão, é importante que o tema seja escolhido com calma. Além disso, optar por um assunto que te desperte interesse ou que gostes vai facilitar o processo. Todo o trabalho vai girar à volta deste tema, portanto o processo de decisão é um dos mais importantes nesta fase.

No fundo, redigir um documento tendo como óptica a análise científica consiste em realizar um trabalho rigoroso, bem organizado, recorrendo a uma recolha de dados para tentar solucionar o problema ou responder à pergunta inicial. Uma dica para uma investigação científica mais eficiente é não ter como base ideias ou conceitos preconcebidos sobre os temas que estão a ser abordados. No entanto, é fundamental que exista alguma pesquisa prévia sobre o assunto em questão, através, por exemplo, da consulta de outros estudos feitos anteriormente.

Quanto tempo demora a fazer uma dissertação?

Definir os objectivos e estruturar um plano para a realização do trabalho facilita a vida de qualquer estudante. Planear tudo com antecedência é essencial para a construção de um trabalho de qualidade. Por isso, fazer um calendário com a data limite de entrega do texto que inclua momentos de lazer como férias, aniversários ou feriados, ajuda a manteres-te motivado e mais feliz.

Quando falámos de um trabalho destes, muitas vezes deixámos a saúde mental de parte, e achámos que a melhor opção é dedicar o tempo todo à dissertação. Na verdade, é importante fazer o contrário, e encontrar um equilíbrio entre as horas de trabalho e aquilo que gostas de fazer. Uma boa gestão do tempo é a chave para uma boa dissertação de mestrado.

“É importante assumir desde o início que vai sempre haver momentos, e deve haver, em que não vamos estar a trabalhar” acrescenta o autor.

Como começar a escrever a tese?

Depois de toda a preparação, chega a altura de começar a escrever. A estrutura base do documento, que pode variar consoante a instituição de ensino, começa com o título, abstract e palavras-chave. Segue-se a introdução, a revisão da literatura, o modelo de análise utilizado e a metodologia. Por fim, os resultados obtidos através da análise e a respectiva discussão, terminando com as conclusões e limitações e pesquisa futura.

Além de um título claro e apelativo, é importante que a introdução do trabalho actue como um guia, e explique de forma clara ao leitor o propósito da investigação e desperte interesse para continuar a ler o estudo. Na maioria dos casos, uma boa introdução é um indicador de um bom trabalho. O segredo é construir uma introdução que seja sucinta mas ao mesmo tempo informativa o suficiente.

O que é a metodologia?

Depois de chegar à pergunta de partida, pensada antes de dar início à parte escrita, o modelo de análise deve estar em concordância com as hipóteses formuladas, frases declarativas que vão ou não ser comprovadas na parte metodológica do trabalho. Por falar em metodologia, a palavra-chave desta fase do trabalho é “como”. Existem várias alternativas e métodos que se podem adoptar, por isso outra dica importante é perceber qual o mais adequado para a investigação científica em questão. O melhor método é aquele que permite responder aos objectivos do estudo.

Após a definição da metodologia e a recolha dos dados, a apresentação dos resultados e a discussão são pontos importantes no trabalho final de mestrado. Enquanto a apresentação dos resultados limita-se a expor os resultados é necessário que exista uma relação entre os dois e que a discussão funcione como uma transição entre a apresentação e a interpretação desses dados. Quanto à conclusão, os autores deixam uma dica: “é preciso tempo para escrever, amadurecer e reescrever as conclusões”.

Como defender a dissertação?

A última parte do livro aborda tudo o que acontece depois de o trabalho estar escrito. Depois de concluído, chega a hora de o apresentar e defender formalmente perante um júri. No entanto, para os autores, “este não deve ser o último momento desta aventura”. Por isso, existe um capítulo final dedicado à publicação do estudo.

Realizar um trabalho final de mestrado é um processo trabalhoso e intenso. Mas é importante que seja igualmente prazenteiro. Tal como destacam os autores ao longo do livro, “não há uma forma única de construir um trabalho final de mestrado”, mas todos estes caminhos e alternativas têm algo em comum: é fundamental que exista uma boa preparação e todos os passos sejam dados com calma e antecedência. Esta é provavelmente a melhor dica: ter calma e fazer uma boa gestão do tempo.