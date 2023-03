Rod Stewart actua em Lisboa em Julho

O cantor britânico Rod Stewart regressa a Portugal em Julho para um concerto em Lisboa, "repleto de grandes êxitos", anunciou esta sexta-feira a promotora Ritmos e Blues.

O espectáculo do músico britânico está marcado para o dia 16 de Julho na Altice Arena, e os bilhetes estarão à venda a partir de quarta-feira, 29 de Março, segundo a promotora

"Este será um concerto repleto de grandes êxitos como Forever young, Can't stop me now e Do ya think I'm sexy, entre muitos outros do seu longo reportório", destaca a promotora.

Rod Stewart, de 78 anos, editou em Novembro de 2021 o 31.º álbum de originais, The Tears of Hercules.

O cantor, que nasceu em Londres, iniciou a carreira nos Jimmy Powell and the Five Dimensions, em 1963. Passou ainda por dois outros agrupamentos antes de, em 1965, integrar o Jeff Beck Group e, em 1969, os The Faces, altura em que atingiu a ribalta do rock britânico.

Em 1975 iniciava um percurso a solo, pontuado por êxitos como Maggie May, Tonight's the night ou Do ya think I'm sexy.

Ao longo da carreira foi distinguido em várias ocasiões, com destaque para um Grammy Living Legend (Lenda Viva, em português) e para a concessão do título de "Sir" pela coroa britânica, "pelos serviços prestados à música e pelo seu trabalho com várias instituições de solidariedade".