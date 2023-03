PSD queria proibir “ideologias totalitárias” na Constituição, mas ficou isolado

Proposta do BE para acabar com proibição de partidos regionais não foi acolhida por PS e PSD.

A proposta do PSD para consagrar na Constituição a proibição de organizações que perfilhem ideologias totalitárias acabou por suscitar uma chuva de críticas dos restantes partidos – à excepção do Chega – por causa da associação entre nazismo e comunismo. Na reunião da comissão de revisão constitucional desta quinta-feira, foi travada por PS e PSD a proposta do BE de acabar com a proibição de partidos regionais e a intenção do Chega de consagrar a separação entre os interesses das forças políticas e os do Estado.