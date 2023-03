O melão dos piratas

Só 22 deputados conservadores votaram contra o acordo do Reino Unido e da UE sobre o “Brexit” e a Irlanda do Norte. É possível que estes números assinalem o fim do “Brexit” simplesmente.

Só 22 deputados conservadores votaram contra o acordo do Reino Unido e da União Europeia sobre o “Brexit” e a Irlanda do Norte. Os restantes 280 conservadores votaram a favor do acordo, levando o total de votos positivos no Parlamento a 515, contra 29 negativos. Os positivos incluem todo o Partido Trabalhista, e os negativos, para além dos 22 conservadores antieuropeístas, incluem os seis deputados do principal partido unionista da Irlanda do Norte, o DUP.