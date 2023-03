Crowne Plaza inaugurado na Costa da Caparica: ex-Aldeia dos Capuchos “totalmente renovado”

A "ser reabilitado desde Abril de 2022", com "algumas intervenções nas zonas comuns, no restaurante, que foi ampliado e renovado" ou com a criação de um Kids Club, o antigo hotel Aldeia dos Capuchos passou a Crowne Plaza Caparica Lisbon. Depois de um período de pré-abertura oficial, o hotel é inaugurado esta quinta-feira.

Gerido pela DHM - Discovery Hotel Management (parte do fundo de investimentos Discovery), apresenta-se agora, destaca-se em comunicado, "totalmente renovado". O que era antes Aldeia dos Capuchos passa agora a oferecer 227 quartos chancela Crowne Plaza, "a maioria" destes com "vista para o mar e para as praias mais emblemáticas" da Caparica.

Com o turismo de negócios como pilar, o hotel integra centro de conferências: sete salas de reuniões, com "capacidade para 500 pessoas", e "uma sala de eventos para 350".

Ainda entre as mais-valias, este Crowne Plaza inclui "um ginásio de topo" e spa com sete salas de massagens, sauna e banho turco, além de menu de tratamentos.

Entre as mais chamativas atracções, contam-se ainda as duas piscinas, "uma no exterior, e uma no interior, ambas aquecidas, de 19 e 22 metros, respectivamente". Já o restaurante tem por nome Raimundo e homenageia Raimundo de Bulhão-Pato, poeta, amêijoas e tudo.

Os preços disponíveis no site do Crowne Plaza Caparica Lisbon são "a partir de 130€ por noite, para duas pessoas" em época baixa, e "a partir de 200€ em época alta" (preços com pequeno-almoço incluído).

O grupo que assegura a gestão hoteleira, a DHM - Discovery Hotel Management, é também responsável, entre outros activos, pelos oito hotéis de design Octant e por dez unidades hoteleiras Hotels&Resorts (como o Hotel Monte Real, Dolce CampoReal, o Ramada Lisbon by Wyndham ou o Monchique Resort & Spa