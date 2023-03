Valor do mercado habitacional em Portugal mais do que duplicou em seis anos

Em 2016, o montante total transaccionado no mercado da habitação em Portugal era de 12,9 mil milhões de euros. Em seis anos, este valor mais do que duplicou e ultrapassa agora os 30 mil milhões.

No espaço de seis anos, o valor do mercado habitacional em Portugal mais do que duplicou, ao mesmo tempo que o número de casas transaccionadas neste período cresceu a menos de metade desse ritmo, naquele que é um reflexo do aumento galopante dos preços da habitação. Não há nenhuma região em todo o país onde o valor deste mercado não tenha pelo menos duplicado durante este período e, em algumas delas, chegou a triplicar.