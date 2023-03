Telecomunicações registam em Fevereiro maior subida mensal em 27 anos

Desde Janeiro de 1996 que os preços dos serviços de telecomunicações não registavam uma subida mensal tão elevada quanto os 4,8% verificados em Fevereiro passado.

De acordo com a entidade reguladora das comunicações, a Anacom, os preços medidos através do respectivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC) conheceram no mês passado o maior aumento em 27 anos.

Face a Fevereiro de 2022, os preços aumentaram 3,9%, que é, segundo refere a Anacom num comunicado divulgado esta quinta-feira, a maior variação positiva desde Dezembro de 2016.

Fevereiro foi o mês escolhido pela Meo e pela Nos para fazer reflectir um aumento médio dos serviços de 7,8%, em linha com a inflação registada em 2022. A Vodafone actualizou os preços na mesma medida, mas a 1 de Março, enquanto a Nowo manteve os preços.

O aumento do custo dos materiais para o desenvolvimento das redes e a subida dos preços da energia foram algumas razões invocadas para os aumentos.

Na nota divulgada esta manhã, a entidade presidida por João Cadete de Matos refere que olhando apenas aos aumentos ocorridos este ano, ou seja, nos meses de Janeiro e Fevereiro, Portugal foi o país da União Europeia (UE) com maior aumento, de 5,1%.

Nos últimos doze meses, a subida média dos preços em Portugal foi de 1,7%, enquanto na União Europeia o aumento foi de 0,1%. Assim, “Portugal registou a 10.ª variação de preços mais elevada entre os países da UE”, numa lista encabeçada pela Polónia (+4,9%). Em sentido contrário, os Países Baixos registaram a maior descida de preços (-3,9%).

Notando que, entre o final de 2009 e Fevereiro de 2023, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 13,2%, enquanto na UE diminuíram 8,8%, a Anacom salienta ainda que, “com os aumentos de preços registados em Fevereiro, acentuou-se a divergência na evolução dos preços” entre Portugal e UE, que “atingiu 22 pontos percentuais em termos acumulados”.

São números que o regulador entende que confirmam “o défice concorrencial existente no mercado, potenciado pelo regime de fidelizações em Portugal que não tem conduzido a preços baixos”.

A Anacom defende ainda que “Portugal não é apenas um dos países da UE em que os preços mais têm aumentado”, é igualmente “um dos países nos quais se paga mais pelos serviços”.

Recorrendo ao estudo de comparações internacionais de preços publicado pela Rewheel, o “Digital Fuel Monitor”, o regulador refere que no início deste ano, o “preço mediano por Gigabyte das ofertas de Internet no telemóvel em Portugal era o 2.º mais elevado a nível da UE e o 4.º mais elevado entre os 50 países analisados”.

A mesma análise concluiu ainda que “Portugal foi o 5.º país da UE e o 13.º entre os 50 países analisados onde 25 euros compravam menos tráfego de internet no telemóvel”.

Na mesma linha, a comparação da Rewheel constatou que “Portugal é o 4.º país da UE e o 10.º dos 50 países considerados com o preço mensal mínimo mais elevado das ofertas com Internet no telemóvel com pelo menos 100 GB”.