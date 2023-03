Lindsay Lohan, Jake Paul e Akon envolvidos em fraude com criptomoedas

Lindsay Lohan e Jake Paul são acusados de participação num esquema ilegal de venda de criptomoedas, no âmbito de uma investigação mais vasta à blockchain Tron, do empresário Justin Sun.

A actriz Lindsay Lohan, o YouTuber Jake Paul, o músico Akon e cinco outras celebridades foram acusadas esta quarta-feira pelos reguladores norte-americanos de participação num esquema ilegal de venda fraudulenta de criptomoedas. As acusações fazem parte da investigação à blockchain Tron, criada em 2018 pelo empresário Justin Sun, um diplomata do arquipélago de Granada, nas Caraíbas.

Num comunicado a detalhar o resultado da investigação, a Securities and Exchange Commission (SEC – o equivalente, nos Estados Unidos, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Portugal) acusa Justin Sun de fraude por inflacionar o valor das criptomoedas das suas empresas, a Tron, a BitTorrent Foundation e a Rainberry. Desde de Agosto de 2017 que Sun usava “programas de recompensa” para celebridades promoverem tokens das suas empresas.

Como num esquema em pirâmide, as celebridades recrutavam utilizadores para grupos afiliados no Telegram e na plataforma de fóruns Discord. Lindsay Lohan, melhor conhecida pelo seu papel na comédia de 1998 Pai para Mim... Mãe para Ti e no filme de 2004 Mean Girls, tinha mais de 8,4 milhões de seguidores no Twitter quando recomendou aos seus seguidores que investissem nas criptomoedas de Justin Sun.

Sun também violou leis antifraude ao orquestrar um esquema para inflacionar o volume da criptomoeda Tronix (TRX) no mercado secundário através de vendas fictícias (wash trading, em que o comprador e vendedor são a mesma pessoa). Entre Abril de 2018 e Fevereiro de 2019, Sun terá pedido aos seus empregados para simular mais de 600 mil transacções entre duas contas que ele controlava.

“Sun e outros utilizaram um velho truque para enganar e prejudicar os investidores, primeiro oferecendo títulos sem cumprir os requisitos de registo e divulgação e depois manipulando o mercado desses mesmos títulos", resumiu Gurbir S. Grewal, procurador que lidera o departamento de fiscalização da SEC. “Ao mesmo tempo, Sun pagou a celebridades com milhões de seguidores nas redes sociais para divulgarem ofertas não registadas, ao mesmo tempo que exigia especificamente que não divulgassem a sua compensação”, acrescentou.

Todas as celebridades em causa, à excepção dos músicos DeAndre Cortez Way (Soulja Boy) e Austin Mahone, concordaram em pagar um total de 400 mil dólares (cerca de 368 mil euros) para pôr termo ao processo judicial.

É uma quantia simbólica. A SEC estima que, ao criar uma aparência falsa de comércio legítimo, Sun tenha gerado 31 milhões de dólares (28,5 milhões de euros) em receitas não registadas da criptomoeda TRX.

Lohan é a única celebridade a reconhecer publicamente, através do seu advogado, o envolvimento no caso. "Desde o início, ela cooperou com a investigação da SEC e, por fim, concordou em [pagar] uma pequena quantia de dinheiro que recebeu e pagou uma multa para resolver este assunto", explicou Andrew Brettler numa declaração enviada à Reuters.