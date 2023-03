Filha de Sofia Coppola está de castigo por ter tentado alugar um helicóptero

Romy tem 16 anos e é a filha mais velha da realizadora e do músico Thomas Mars. Num vídeo no TikTok, a jovem disse estar de castigo e acusou os pais de nunca estarem em casa.

Romy tem 16 anos, é filha da realizadora Sofia Coppola e do músico Thomas Mars, e contou, num vídeo no TikTok, que está de castigo, na sequência de ter tentado alugar um helicóptero — um problema com que poucos jovens da mesma idade se conseguirão identificar.

“Façam massa com molho de vodca comigo. Estou de castigo por ter tentado alugar um helicóptero de Nova Iorque para Maryland com o cartão de crédito do meu pai. Queria jantar com um amigo do campo [de férias]”, começa por dizer num vídeo, que se encontra a circular pelas redes sociais.

A jovem filma-se a tentar cozinhar, apesar de ter confessado não saber “a diferença entre um alho e uma cebola” — “tive de procurar imagens de cebolas no telemóvel”. A confissão, acrescenta, “envergonha-a”. E mesmo depois de ter ido procurar à Internet, ainda se engana e mostra uma chalota.

Foto DR

Foto Romy com o Grammy do pai DR

O vídeo, conta, é um grito de revolta por estar de castigo. Como tal, decidiu quebrar a regra mais importante que os pais haviam estabelecido: “Não tenho autorização para ter quaisquer contas públicas nas redes sociais.” E porquê? Romy foi buscar um dos galardões dos Grammys do pai — membro da banda Phoenix — e mostrou-o para a câmara do telemóvel, justificando ser esse o motivo por que tem de manter uma postura discreta.

Além disso, reforçou, os pais “não querem que seja um ‘bebé do nepotismo’”, ainda que acredite que não será o TikTok a torná-la famosa. Os nepo babies são pessoas que obtiveram sucesso devido a ligações familiares, de pais que são já nomes famosos na mesma indústria, como é o caso da mãe de Romy — Sofia é filha do realizador Francis Ford Coppola e da argumentista Eleanor Coppola.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah ~* (@savbrads) March 21, 2023

No mesmo vídeo, com menos de um minuto, a adolescente acusa o pai e a mãe de nunca estarem em casa e até mostra o namorado da babysitter. “Estes são os meus pais substitutos”, declara.

A publicação foi, entretanto, removida, depois de Sofia Coppola e Thomas Mars terem, certamente, visto o vídeo. A conta de Romy no TikTok também foi suspensa. Contudo, alguns utilizadores conseguiram guardar o vídeo, que se tornou viral no Twitter.

Nos comentários, há quem responda com humor: “Uma curta-metragem perfeita. Temos uma terceira geração de realizadores Coppola.” E outros dizem que, depois do vídeo, a adolescente deverá ficar de castigo “até ter 30 anos”.

Além de Romy, Coppola e Mars são pais de outra menina: Cosima, de 12 anos. Os dois casaram em 2011, numa cerimónia íntima em Bernalda, uma pequena aldeia da província de Matera, no Sul de Itália, tendo as duas filhas como damas de honor.