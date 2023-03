Acusada em acidente de esqui, Gwyneth Paltrow pede um dólar de compensação em tribunal

Começou o julgamento em que a actriz Gwyneth Paltrow é acusada de conduta “imprudente” e de ter causado um acidente de esqui, em 2016, nos Estados Unidos. Em causa está o embate com o antigo médico oftalmologista, Terry Sanderson, que sofreu danos cerebrais e fracturas das costelas. Prevê-se que o processo em tribunal dure, pelo menos, oito dias.

Em resposta às acusações de conduta imprudente, o advogado de Paltrow atira as culpas do acidente para o médico e acusa-o de mentir. Terry Sanderson tem procurado ser compensado em 300 mil dólares (cerca de 278 mil euros) — anteriormente pedia mais de três milhões. Já a actriz procura compensação de um dólar, além das despesas legais envolvidas no processo.

Gwyneth Paltrow assistiu de forma impávida ao arranque do julgamento, em Park City, no Utah. O incidente aconteceu já há sete anos, em Fevereiro de 2016, naquela mesma cidade, quando a também influencer se encontrava de férias com a família no resort de esqui Deer Valley. Os filhos da actriz — e do cantor Chris Martin — devem testemunhar em tribunal durante a próxima semana.

O advogado de Terry Sanderson, Lawrence Buhler, acusou a actriz de saber que podia causar um acidente: “Esquiar de forma distraída causa desastres.” É que, argumentou, Paltrow estava a esquiar a olhar para os filhos, que estavam atrás, sem ver quem podia estar à sua frente. Além disso, quando colidiu com o médico, fugiu, deixando a vítima inconsciente e sem pedir auxílio.

Foto A actriz a sair da sala de julgamento Rick Bowmer / POOL

“Antes do acidente Terry era uma pessoa encantadora. Vivia uma vida em cheio, a viajar pelo mundo, a fazer tudo de possível para aproveitar e manter a sua saúde”, lamentou o advogado. Depois do desastre, “já não é encantador”, reforçou, citado pela BBC.

Do lado contrário, Steve Owens, o advogado da actriz, defende que a cliente tinha começado a descer a pista de esqui, quando um homem colidiu com as suas costas. Terry Sanderson, acrescentou, sofre de problemas com a visão e a audição, resultado de um AVC do passado, e poderá não ter visto Gwyneth Paltrow a tempo.

O incidente fez com que a actriz sentisse que estava a ser assediada e foi traumatizante ao ponto de não querer esquiar o resto do dia, revelou: “Ela pode ter gritado com ele. Abalou-a e magoou-a fisicamente.”

Para decidir de quem é a culpa, o juiz deve determinar qual dos dois — Gwyneth Paltrow ou Terry Sanderson — estava mais acima na pista de esqui. De acordo com a Polícia de Deer Valley, “os esquiadores devem dar prioridade a quem está mais abaixo”.

Foto Terry Sanderson Rick Bowmer / POOL

Uma das testemunhas, Craig Ramon, um amigo de Sanderson, diz que ouviu um grito na pista de esqui e, quando se virou, viu Paltrow a chocar contra o médico. Contudo, o advogado da actriz lembrou que Ramon é daltónico e não conseguiria distinguir quem era o esquiador em questão só pela cor da roupa.

Durante os próximos oito dias, esperam-se vários testemunhos, incluindo o de Gwyneth Paltrow. Nos últimos anos, a actriz celebrizou-se pela sua plataforma Goop, onde dá dicas de bem-estar, beleza, alimentação saudável e sexualidade.