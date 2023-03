TAP voltou aos lucros e contratou mais 362 trabalhadores em 2022

Presidente executiva sai da TAP no momento em que se anuncia o regresso aos lucros após quatro anos de prejuízos. Um dos desafios identificados é o da assinatura de novos acordos com os sindicatos.

Naquele que foi o primeiro ano de aplicação do plano de reestruturação, a TAP subiu em 2022 o número de trabalhadores, invertendo a tendência dos dois anos anteriores para acompanhar a recuperação do sector. De acordo com os dados da empresa, no final do ano passado a TAP empregava 6988 trabalhadores, um aumento líquido de 362 face a 2021.