Preços no McDonald’s podem aumentar 5% este ano em Portugal

A cadeia de fast food afirma que os consumidores estão “sob grande pressão” e, por isso, os aumentos não deverão superar o preço da inflação. No entanto, são os franquiados que decidem se há aumento.

Ir ao McDonald’s pode ficar mais caro este ano em Portugal. Os preços dos seus produtos podem subir pelo menos 5% durante este ano para combater a crescente inflação. A decisão da marca é justificada com a subida dos preços dos bens alimentares e com problemas no fornecimento de matérias-primas.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, a directora-geral da McDonald’s Portugal, Inês Lima, disse que "a recomendação da marca" é a de tentar "subir abaixo do preço da inflação da restauração", reconhecendo que os clientes estão “sob grande pressão”. No entanto, os franquiados vão ter a liberdade de decidir se querem ou não aumentar os preços.

A executiva acrescentou que a empresa continua a acompanhar a evolução do mercado para avaliar a necessidade de um novo aumento. Inês Lima refere que a cadeia de fast food ainda não sentiu qualquer quebra na procura, mas admite que tal se poderá verificar no final do ano, se os salários não acompanharem a evolução da situação económica actual.

Em 2022, a marca somou 580 milhões de euros em vendas, um aumento de 25% em relação a 2021 e de 11% face a 2019. Apesar deste ser o valor mais elevado desde que a cadeia abriu o seu primeiro restaurante em 1991, a rentabilidade sofreu com a escalada dos custos de produção.

Contudo, a marca pretende manter o investimento de 20 milhões de euros feito no ano passado no país. Em Portugal, a empresa McDonald’s emprega 10 mil trabalhadores, tendo aberto sete novos restaurantes em 2022.