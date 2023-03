CGD aumenta capital social em 681 milhões por incorporação de reservas

A Caixa Geral de Depósitos informou esta terça-feira o mercado de que procedeu ao registo junto da Conservatória do Registo Comercial do aumento do capital social em 681.570.760 euros e a emissão de 136.314.152 novas acções, com valor nominal unitário de cinco euros cada.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o referido aumento de capital foi realizado por “via da incorporação de reservas decorrentes de igual número de direitos de conversão”.

Decorrente daquela conversão, “o capital social da Caixa passou de 3.844.143.735 euros para 4.525.714.495 euros, integralmente detido pelo accionista único da Caixa, o Estado português”.

A instituição liderada por Paulo Macedo explica ainda que os referidos direitos de conversão foram emitidos “a favor do accionista na sequência da adesão da Caixa ao Regime Especial aplicável aos Activos por Impostos Diferidos, deliberada em 2014”.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou um resultado líquido de 843 milhões de euros em 2022, valor que representa uma subida de 44,5% em relação aos lucros de 583 milhões que tinham sido alcançados no ano anterior.

Desses lucros, o banco público vai distribuir um dividendo de 352 milhões de euros ao accionista Estado, o maior valor de que há registo.

No último ano, e relativamente ao rácio de solidez, a instituição aumentou o core equity tier 1 de 18,2% para 18,7%.