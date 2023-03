Bruce Willis fez 68 anos e a família reuniu-se para celebrar o actor

Ex-mulher Demi Moore partilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra “uma serenata de aniversário”. Actor foi diagnosticado com demência frontotemporal no mês passado.

"[Estou] tão contente por hoje termos podido celebrar-te", escreveu Demi Moore no Instagram, numa mensagem dirigida ao ex-marido Bruce Willis. O actor completou 68 anos neste domingo, 19 de Março, e a família reuniu-se para um "dia especial com amor, gargalhadas e uma serenata de aniversário", descreveu Moore na legenda a um vídeo que mostra um momento da intimidade do clã Willis.

O vídeo da festa deste domingo, em que se juntaram a mulher, a ex-mulher e as filhas do actor, é o primeiro que a família publica desde que partilhou o diagnóstico de demência frontotemporal, em Fevereiro​, depois de, há um ano, a família ter anunciado o afastamento de Willis dos ecrãs por causa de um quadro de afasia, doença que consiste na perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita.

O problema do herói de Die Hard é, porém, mais vasto. Com demência frontotemporal diagnosticada, além das dificuldades na fala, escrita ou compreensão, Willis poderá ter de enfrentar ainda a perda de coordenação motora ou exibir mudanças na personalidade.

A mulher de Willis, Emma Heming, tem usado as redes sociais para mostrar o lado mais cru do seu dia-a-dia, ao mesmo tempo que procura fomentar a consciencialização sobre a doença que afecta o marido. E o dia de aniversário do actor não foi diferente.

"Comecei a manhã a chorar, como podem ver pelos meus olhos inchados", disse, num vídeo publicado no Instagram, ao longo do qual realça a importância de se ver "todos os lados da situação". Ainda assim, a antiga modelo e actriz fez questão de partilhar com os fãs uma compilação dos melhores momentos dos últimos anos do actor para retribuir "o amor que é dirigido ao meu marido e à nossa família".