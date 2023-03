Nicolas Véron: “Os bancos duvidosos vão poder atrair depósitos mais facilmente”

Nicolas Véron, economista especialista em regulação bancária, diz que as decisões das autoridades americanas no caso do Silicon Valley Bank constituem uma verdadeira mudança de regime.

A solução encontrada no Credit Suisse apenas foi possível porque o banco ainda era solvente, assinala Nicolas Véron, economista do Bruegel and Peterson Institute for International Economics, que vê na crise da banca regional norte-americana um caso completamente diferente.