Dias mais longos. Horário de Verão começa já este domingo

SONJA LANGFORD VIA UNSPLASH

Os ponteiros dos relógios terão de ser novamente acertados na madrugada deste domingo, 26 de Março. Neste sentido, quando for 1h da manhã no território continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios adiantam 60 minutos e passam a marcar as 2h. Nos Açores, essa mudança acontece à meia-noite.

Com a passagem do horário de Inverno para o regime de Verão, os dias tornam-se mais longos, sendo possível aproveitar durante mais tempo o sol típico da Primavera e do Verão.

O actual regime de mudança da hora na União Europeia é regulado por uma directiva que determina que todos os anos os relógios sejam adiantados e atrasados, respectivamente, uma hora no último domingo de Março e no último domingo de Outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Em Março de 2019, o parlamento europeu aprovou, sob proposta da Comissão Europeia, o fim da mudança da hora nos Estados-Membros da União Europeia, defendendo a entrada em vigor da medida em 2021. Contudo, a adopção da medida no espaço comunitário dependia de uma tomada de posição, que está por tomar, do Conselho da União Europeia, instância de decisão onde estão representados todos os Estados-Membros, e também dos países. Portugal foi um dos países que demonstrou interesse em manter a mudança da hora, avaliando factores como a poupança energética e a perturbação no sono.

Embora o Jornal Oficial da União Europeia tenha divulgado as datas em que se vai verificar a mudança de hora até ao final de 2026, as datas não são vinculativas, em caso de acordo entre os países.

Especialistas defendem fim das mudanças

Em 2022, um grupo de especialistas pediu o fim dos acertos horários, argumentando que a manutenção de um único regime horário "melhora a saúde, a economia, a segurança e o meio ambiente". O grupo de peritos é composto por representantes de organizações que defendem “fusos horários saudáveis”, como a Aliança Internacional para uma Hora Natural, a Sociedade Europeia de Ritmos Biológicos e a Associação Médica Europeia), bem como especialistas em cronobiologia, que se focam no estudo dos efeitos dos chamados relógios biológicos.

A mudança da hora aconteceu pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial com o objectivo de poupar recursos necessários, como o carvão, e potenciar as horas de exposição solar.