Afinal, prevenção da corrupção vai ser matéria facultativa nas escolas

A prevenção para a corrupção vai ser uma das áreas que as escolas vão poder trabalhar no domínio da Educação para a Cidadania, mas não será uma matéria obrigatória. Foi isso que transmitiram ao PÚBLICO vários elementos do grupo de trabalho que a Direcção-Geral da Educação (DGE) criou para definir as linhas orientadoras do ensino para a transparência e integridade, considerada uma prioridade pela Estratégia Nacional Anticorrupção, publicada em Abril de 2021.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt