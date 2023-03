Costa elogia Nabeiro, “um exemplo de cidadania e humildade”

​O primeiro-ministro elogiou Rui Nabeiro, que faleceu este domingo, pelo seu "percurso inspirador", recordando o fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés como um "exemplo de cidadania e humildade". O Presidente da Assembleia da República, por sua vez, lembrou o comendador como "um dos maiores e melhores empresários portugueses".

"O legado do Comendador Rui Nabeiro ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer", afirmou António Costa na sua página oficial no Twitter.

"​Um exemplo de cidadania e humildade. De responsabilidade social e de paixão pela sua terra. Uma vida em prol da comunidade. Os meus sentimentos à família, amigos e a todos os campo-maiorenses", acrescentou.

Também o Presidente da Assembleia da República reagiu à notícia da morte do empresário, considerando que Rui Nabeiro "foi um dos maiores e melhores empresários portugueses" que se destacou "pelo amor" ao país e a Campo Maior, de onde era natural.

"Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão. Foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores. Permanecerá na memória de todos", declarou nas redes sociais.

Em declarações à SIC Notícias, o ministro da Economia, António Costa e Silva, declarou que a morte de Rui Nabeiro é "uma enorme perda para o sistema empresarial e a economia", lembrando-o como um "empresário exemplar" que foi capaz de mostrar "claramente que uma ideia pode mudar o mundo", assim como de "criar riqueza e disseminar riqueza".

"É este exemplo de que nós precisamos", disse, defendendo que Nabeiro teve a "assunção da responsabilidade social muito antes de este tema se transformar num tema dominante".

Já o ministro da Administração Interna relembrou o empresário como "um dos espíritos mais criativos, mais fortes que o país conheceu nas últimas décadas". Em declarações transmitidas pela SIC Notícias, destacou o “percurso de vida notável” de Rui Nabeiro que, diz, foi um “exemplo da tenacidade, da força de vontade, da inovação, da criatividade e do modo como a vontade e o carácter fortes, indeléveis, determinam como se faz o nosso futuro colectivo”.

Também o presidente do PSD saudou o "exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social" do ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Maior.

"Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social. Mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial. Sentidos pêsames à sua família", escreveu Luís Montenegro no Twitter.

Rui Nabeiro, fundador da Delta Cafés, em 1961, morreu este domingo com 91 anos devido a problemas respiratórios.

