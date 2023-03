Morreu empresário Rui Nabeiro, fundador da Delta

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu este domingo aos 91 anos, no hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de Março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés”, pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

Rui Nabeiro “encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios”, pode ler-se no mesmo comunicado, enviado pelo Grupo Nabeiro.

“Para uns, comendador, para outros, sr. Rui, para todos nós uma pessoa verdadeiramente inspiradora, que fez da sua vida e paixão pelo café um exemplo para todos os portugueses”, lê-se na publicação da Delta, no Facebook, onde se dá conta da morte do fundador.

“Único nas suas qualidades humanas e nos seus valores, deixa-nos um legado de generosidade, empatia e proximidade. Até sempre, sr. Rui.”

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu a 28 de Março de 1931, em Campo Maior, no distrito de Portalegre. Começou a trabalhar com apenas 12 anos a ajudar a família — a mãe, numa mercearia, e o pai e os tios, na torra do café.

Aos 19 anos, assumiu a direcção da empresa Torrefacção Camelo, Lda.

Em 1961, cria a Delta Cafés, actualmente uma das maiores empresas do mercado do café, num armazém com 50 metros quadrados e duas bolas de torra de 30 quilos de capacidade.

Rui Nabeiro chegou a ser nomeado presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, ainda antes do 25 de Abril, em 1962 e 1972. Contudo, exerceu o cargo por pouco tempo — menos de um ano. Cinco anos mais tarde, em 1977, voltaria ao cargo, desta vez eleito pelo Partido Socialista. Cessou funções em 1986, depois de ter sido reeleito duas vezes.

Em 1995, recebeu o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial. Em 2006, um novo grau de comendador: desta vez o da Ordem do Infante D. Henrique.