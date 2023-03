TVDE bateu recorde de receitas no segundo semestre de 2022

Valor da contribuição de regulação e supervisão entregue à AMT pelas plataformas, como é o caso da Uber, Bolt e Free Now, chegou aos 5,46 milhões em 2022, quase o dobro do ano anterior.

As plataformas electrónicas de TVDE, como a Uber, Bolt e a Free Now, entregaram 3,52 milhões de euros ao Estado por via da contribuição de regulação e supervisão (CRS) no segundo semestre de 2022, o valor mais elevado desde que este negócio foi legalizado, no final de 2018.