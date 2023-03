Free Now desiste de concorrer com a Uber e Bolt e sai de Portugal

A Free Now, uma das três empresas que opera no mercado de TVDE a nível nacional, vai encerrar a sua operação em Portugal no final do próximo dia 3 de Abril, de acordo com uma mensagem que foi enviada esta sexta-feira aos seus clientes.

"Foi uma decisão difícil de tomar e estamos extremamente gratos por todos os os passageiros e motoristas que melhoraram a nossa estadia em Portugal", afirmou a Free Now na sua mensagem, na qual não refere a razão da sua saída.

A empresa, ligada à Daimler e à BMW, destaca que continua a operar em "mais de 170 cidades" com meios de transporte, dos TVDE às bicicletas, passando pelas trotinetes. Em Portugal, operam também a Bolt e a Uber, sendo que a Free Now era a única que também disponibilizava o acesso a táxis. A empresa surgiu da junção de várias marcas, como a Mytaxi e a Chauffer Privé/Kapten.

No início de 2021, o então director da Free Now, Sérgio Pereira, afirmou em entrevista ao PÚBLICO que o mercado português é “muito sensível ao preço”, e que isso fazia faz com que houvesse “um pouco mais de concorrência em Portugal entre as plataformas do que em outros mercados”. A guerra trava-se muito a partir dos descontos sobre o custo das viagens, algo que, destacou, “não é sustentável a longo prazo”.

A saída da empresa surge numa altura em que o Governo está a ultimar a proposta de alteração à lei em vigor, que data de 2018, depois de ter recolhido as apreciações do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) e da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). Em Novembro de 2019, também a Cabify anunciou que ia deixar de operar no mercado português.

O IMT refere que no final de Agosto de 2021 havia 8494 operadores licenciados – desconhecendo-se quantos estavam, de facto, activos –, dos quais 67% estavam localizados na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e 17% na Área Metropolitana do Porto (AMP).

Nessa mesma data, havia 30.314 motoristas certificados (mais uma vez, desconhecendo-se quantos estão efectivamente a trabalhar, tal como não se sabe o número de TVDE em circulação), dos quais 65,5% na AML e 16,6% na AMP e, segundo o IMT, “mantinham-se válidos 90,8% do total” dos certificados emitidos. De acordo com este organismo, 64,7% dos motoristas certificados são portugueses, seguindo-se os de nacionalidade brasileira, com 18,7%.

Nos primeiros nove meses de 2021, de acordo com o IMT, realizaram-se 107,6 mil viagens por dia, acima dos 99,3 mil de 2019 e dos 80,9 mil de 2020. Do total de 772 contra-ordenações ligadas ao sector, a falta de motorista certificado tem um peso de 22,7%, abaixo da ausência de dístico identificativo de TVDE (27,7%) e de inspecção fora do prazo (25,7%).