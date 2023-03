PS viabiliza reforço do período de nojo e das sanções para políticos e empresas

Projectos do Chega, BE e PAN foram chumbados, com a excepção de um de Inês Sousa Real, relativo às empresas dos governantes e seus familiares, que baixou à comissão.

O PS viabilizou esta sexta-feira o projecto de lei do PCP que prevê aumentar o período de nojo para os políticos e reforçar as sanções para os mesmos e para as empresas que os contratem em violação do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.