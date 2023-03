Alargar período de nojo e reforçar sanções: AR muda lei das incompatibilidades

Chega, PCP, BE e PAN apresentaram projectos para alterar o regime do exercício de funções dos políticos. O PS defende que se faça uma “revisitação global” da lei.

Os partidos vão responder esta sexta-feira no Parlamento aos casos que têm surgido no Governo e suscitado dúvidas sobre incompatibilidades. Seis projectos de lei do Chega, PCP, BE e PAN de alteração ao regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos vão ser discutidos e votados em plenário.