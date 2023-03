Cantinho das Aromáticas fecha portas enquanto Câmara de Gaia continua em busca de soluções

A braços com problemas financeiros, o Cantinho das Aromáticas, um negócio agrícola sediado em Gaia, fecha as portas neste sábado. O encerramento foi anunciado nesta sexta-feira, nas redes sociais, pela empresa que produz ervas aromáticas a partir da Quinta do Paço, em Canidelo, há 21 anos.

“Mesmo com as portas encerradas ao público, aguardaremos com expectativa o resultado das negociações entre o município e o proprietário da quinta, primeiro passo no sentido de viabilizar a continuidade do nosso legado”, lê-se na publicação feita pela empresa.

Em Fevereiro, o empresário do Cantinho das Aromáticas, Luís Alves, tornou público que parte da Quinta do Paço seria transformada numa urbanização, tendo o seu negócio contrato de arrendamento válido até Dezembro de 2024.

A juntar à incerteza provocada pela aproximação do fim do contrato de arrendamento, o Cantinho das Aromáticas atravessava já um momento delicado. Por conta da “actual conjuntura", refere Luís Alves, ao PÚBLICO, o exercício de 2022 foi “desastroso”. Para isso, muito contribuiu a subida dos factores de produção e uma “queda brutal” nas vendas.

O processo de insolvência está em curso, explica o empresário, acrescentando que já há um Processo Especial de Revitalização na calha. “Vamos trabalhar num plano que possa viabilizar a continuação do nosso legado”, diz.

Também no início de Março, a Câmara Municipal de Gaia (CMG) anunciou que estava a tentar negociar uma solução com o proprietário da quinta. O objectivo é ajudar a viabilizar o Cantinho e transformar o terreno num parque público. O presidente da CMG, Eduardo Vítor Rodrigues, diz ao PÚBLICO que ainda estão a decorrer as negociações entre o proprietário do terreno e o município, havendo opções em aberto. O autarca estima que o processo possa estar encerrado até ao final deste mês.

Enquanto espera pelo desfecho das negociações entre autarquia e privado, Luís Alves vai continuar a trabalhar de portas fechadas e a fazer vendas para retalho, enquanto o stock o permitir. Além da vertente comercial, o Cantinho das Aromáticas tem um carácter de sensibilização ambiental, sendo a plantação de acesso livre ao público.

Em resposta aos anúncios que tem feito sobre a situação do seu negócio de agricultura biológica, o empresário tem recebido uma onda de solidariedade, menciona. O futuro, diz, sem avançar detalhes, depende de eventuais parceiros e localização.