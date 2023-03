Kim Kardashian levou o filho para apoiar o Arsenal e o Sporting “agradeceu”

Vários fãs do Arsenal acusaram a socialite de ter levado ao Emirates Stadium a “maldição Kardashian”, resultando na derrota da equipa inglesa.

Há uma teoria que diz que, sempre que um membro do clã Kardashian entra em cena, a boa sorte esfuma-se. E é o que adeptos do Arsenal dizem ter acontecido, na noite de quinta-feira, quando a equipa inglesa foi derrotada pelo Sporting, sendo assim eliminada da Liga Europa. O Arsenal não perdia desde 15 de Fevereiro e está na liderança da Premier League, com mais cinco pontos que o City.

Kim Kardashian levou o filho Saint, sentando-se na bancada dos adeptos ingleses. O rapaz, de 7 anos, mostrou-se trajado a rigor, com o equipamento vermelho e branco dos “gunners”, enquanto a mãe optou por um visual “à civil” descontraído.

Ao longo da partida, os dois vibraram com o que se passava em campo, com a empresária a transmitir através das stories do Instagram a euforia dos mais pequenos, mas também a decepção de Saint ao ver o Arsenal a ser ultrapassado pela equipa portuguesa.

As celebridades começaram por festejar quando o Arsenal estreou o marcador, com um golo de Granit Xhaka. Mas o remate inspirado de Pedro Gonçalves acabou por empatar o jogo. Ao fim de 120 minutos, e depois do empate em Alvalade na semana anterior, o duelo por um lugar nos quartos-de-final da Liga Europa decidiu-se nas grandes penalidades, nas quais o Sporting foi mais feliz, vencendo por 5-3.

Na próxima fase, o Sporting tem encontro marcado com a Juventus, ditou o sorteio desta sexta-feira.